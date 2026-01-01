Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Аластер Маккензи
Alastair Mackenzie
Аластер Маккензи
Аластер Маккензи
Alastair Mackenzie
Дата рождения
8 февраля 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой боевиков, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.2
Последняя любовь на Земле
(2010)
7.2
Секретные материалы Стрейнджа
(2003)
5.6
Кекс в большом городе
(2013)
Фильмография Аластер Маккензи
Жанр
Все
Боевик
Военный
Драма
Комедия
Мелодрама
Мюзикл
Ужасы
Год
Все
2013
2011
2010
2003
Все
5
Фильмы
4
Сериалы
1
Актер
5
5.6
Кекс в большом городе
The Sweeter Side of Life
комедия
2013, США
5.1
Отряд героев
Company of Heroes
боевик, военный
2013, США
4.9
Музыка нас связала
You Instead
мюзикл, комедия
2011, Великобритания
Смотреть трейлер
7.2
Последняя любовь на Земле
Perfect Sense
мелодрама, драма
2010, Германия / Великобритания
Смотреть трейлер
7.2
Секретные материалы Стрейнджа
драма, боевик, ужасы
2003, Великобритания
