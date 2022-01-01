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Адриано Джаннини
Адриано Джаннини
Adriano Giannini
О персоне
Фильмография
Адриано Джаннини
Adriano Giannini
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Дата рождения
10 мая 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Адриано Джаннини
Родился 10 мая 1971 года. Рим, Италия.
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Фильмография Адриано Джаннини
Три семьи
комедия, драма
2021, Италия / Франция
6.0
Порочная связь
драма
2020, Италия
5.0
Гоген: В поисках утраченного рая
документальный, биография
2019, Италия
7.0
Жить
драма
2019, Италия
5.0
Скрытый цвет вещей
драма, мелодрама
2017, Италия / Швейцария
6.0
Собор святого Петра и Патриаршие Базилики Рима
документальный
2016, Италия / Ватикан
7.0
За вашу любовь
мелодрама
2015, Италия / Франция
5.0
Я убила Наполеона
комедия
2015, Италия
5.0
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