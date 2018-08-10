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Постер к сериалу Ненасытная
Постер к сериалу Ненасытная
Постер к сериалу Ненасытная
Рейтинги
5.8 Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
3 постера
Рейтинги
5.8 Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Ненасытная
Ненасытная (2018 - 2019) Insatiable 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 47 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 17 часов 14 минут
О чем сериал

«Ненасытная» — американский сериал от Netflix, рассказывающий историю девушки-подростка с лишним весом, Петти Бладелл. На первую диету она села еще в 8 лет,  с тех пор безрезультатно пыталась похудеть всю свою жизнь. Но неожиданный поворот событий и сломанная челюсть наконец-то приводят фигуру Петти в идеальное состояние. Она становится стройной и красивой девушкой, что, казалось бы, должно сделать ее счастливой. Но годы ощущения себя жалкой и бесконечные насмешки школьников не дают ей принять себя, внутри она все еще чувствует себя толстой.

 

Ненасытная - трейлер сериала
Ненасытная
трейлер сериала
В ролях Персонажи
Автор идеи
Lauren Gussis
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Алисса Милано
Алисса Милано Coralee Armstrong
Даллас Робертс
Даллас Робертс Bob Armstrong
Кристофер Горам
Кристофер Горам Bob Barnard
Арден Майрин Regina Sinclair
Дебби Райан
Дебби Райан Patty Bladell
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Ненасытная - Сезон 1 Сезон 1
2018, 12 эпизодов
 
Ненасытная - Сезон 2 Сезон 2
2019, 10 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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