«Ненасытная» — американский сериал от Netflix, рассказывающий историю девушки-подростка с лишним весом, Петти Бладелл. На первую диету она села еще в 8 лет, с тех пор безрезультатно пыталась похудеть всю свою жизнь. Но неожиданный поворот событий и сломанная челюсть наконец-то приводят фигуру Петти в идеальное состояние. Она становится стройной и красивой девушкой, что, казалось бы, должно сделать ее счастливой. Но годы ощущения себя жалкой и бесконечные насмешки школьников не дают ей принять себя, внутри она все еще чувствует себя толстой.