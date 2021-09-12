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Постер сериала Американская ржавчина
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Киноафиша Сериалы Американская ржавчина

Американская ржавчина (2021 - …)

American Rust 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Showtime
Продолжительность сериала 19 часов 0 минут

О чем сериал

«Американская ржавчина» — многосерийная криминальная драма, в основу которой лег одноименный литературный бестселлер. Сюжет сериала разворачивается в небольшом американском городе, расположенном где-то в штате Пенсильвания. Главный герой — благородный шериф, который следит за порядком и безопасностью в этом месте. По ходу развития событий сына его возлюбленной обвиняют в жестоком убийстве. Шериф понимает, что должен каким-то образом уберечь парня от тюрьмы. Но что, если он действительно виноват во всем произошедшем?

Американская ржавчина - трейлер второго сезона
Американская ржавчина  трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Дэн Футтерман
Дэн Футтерман
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джефф Дэниелс
Джефф Дэниелс Del Harris
Марк Пеллегрино
Марк Пеллегрино Virgil Poe
Мора Тирни
Мора Тирни Grace Poe
Билл Кэмп
Билл Кэмп Henry English
Роб Янг
Роб Янг Steve Park
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Американская ржавчина - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 9 эпизодов
 
Американская ржавчина - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2024, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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Новости о сериале
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