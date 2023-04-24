«Возрожденные»: Рецензия Киноафиши

Возвращаясь домой после бейсбольного матча, Стэнли вместе со своим сыном Ником попадает в страшную аварию. Мальчик погибает на месте, а выживший отец должен столкнуться с суровой реальностью. Жена не может простить ему потерю ребенка и оставляет его наедине с чувством вины. На помощь горюющей матери приходит католическая церковь и предлагает узреть настоящее чудо. Ник станет первым человеком, прошедшим обряд воскрешения. Спустя пять лет после возвращения мальчика с того света мир кардинально изменился. Теперь центром мира становится христианская религия, которая дает людям второй шанс. Правда, для этого вам нужно быть крещеным и передать всю свою цифровую историю херувимам. Так прозвали хакеров на службе проводников Божьих. Они копаются в грязном цифровом белье, и на основании их отчетов определяется, достоин ли человек вернуться обратно. Все меняется, когда один из воскрешенных подопечных совершает преступление.

В первую очередь «Возрожденные» цепляет своей идеей. Есть ощущение, что с развитием науки и технологий в светских странах религия начинает уходить на второй план и терять свои позиции. В этом мире христианство буквально становится новым ответом, символом мира и постепенно оборачивается Большим Братом. Она всегда «знала», что такое «хорошо», а что такое «плохо». Теперь же с ними даже никто не пытается спорить и пререкаться, а просто покорно слушают указания. Им удалось даже то, что не получилось у Марка Цукерберга, — создать настоящую виртуальную метавселенную и переместить огромное количество прихожан в VR-церковь.

Возрожденные

Общество оказывается шокировано. Нам показывают парочку обрывков из выпусков новостей о текущей ситуации в мире, но дальше картина резко дает по тормозам. За бортом остается большая часть возникающих вопросов, связанных с обрядом и пониманием, кто такие воскрешенные, и работа правительства разных стран, как будто самоустранившихся от подобных открытий. Очень быстро наше внимание переключают на личную и довольно невзрачную историю Стэнли. Он пытается искупить гибель сына и становится священником в этом мире. Именно он начнет копаться в церковных тайнах и пытаться понять, что за секреты скрывают вернувшиеся. К сожалению, весь его путь и финал больше похожи на затянувшуюся шутку. Все заряженные ружья стреляют даже не холостыми, а скорее, флажком с надписью «bang», как в фильме «Маска».

При этом главной фишкой становится Screenlife. Нужен ли он этой истории? Нет. Формат скорее мешает, чем помогает ей. Вылизанность местных звонков по видеосвязи разрушает погружение. Происходящее выглядит слишком постановочными и не дает поверить в реальность. Нет здесь и интересной работы с записью экранов. Все ограничивается парочкой скучных чатов и заходом на сайт с webcam-порно. Последнее получилось даже излишне пуританским и только усиливает общий диссонанс. Проблемой становится сам интернет в мире победившего христианства. Единственное самовыражение — это выбор аватарки своего цифрового профиля в VR-церкви. Многое ограничивается лишь намеками. Историю буквально приходится додумывать самому, а на самые интересные вопросы картина даже не пытается давать ответы. Зато здесь есть неловкая шутка про консоль Nintendo Switch.

Возрожденные

«Возрожденные» — фильм упущенных возможностей. Ему больше подошел бы формат мокьюментари, который в отстраненной форме наблюдал и исследовал невероятное явление. Можно было бы покопаться во взглядах людей на эту проблему, углубиться в моральную сторону вопроса и через интервью дать голос всем. Нас же закрывают в рамках экранов ноутбуков, смартфонов и уличных камер, не позволяющих увидеть всю полноту интересного мира. Screenlife здесь просто фишка ради фишки. Сам прием даже меркнет на фоне основной идеи. Но все же не стоит ставить на фильме крест. «Возрожденные» способны заставить вас задуматься и поразмышлять над неожиданными вопросами второго шанса, этичности воскрешений и связанных с этим мировых проблем. Жаль, что большинство интересных задумок обрывается на полуслове и не получает хоть какого-то развития. Если вам захочется углубиться в нечто подобное, то обратите внимание на книгу Жозе Сарамаго «Перебои в смерти». По ее сюжету, люди просто внезапно перестали умирать и погрузили мир в хаос. «Возрожденные» же стоит смотреть лишь из-за основной идеи и самому придумывать ее развитие.