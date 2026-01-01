Оповещения от Киноафиши
Комедия дель арте по произведениям Тургенева
Постановка
Театр Наций 18+
Продолжительность 1 час 25 минут, без антракта
Возраст 18+

О спектакле

Нетривиальное прочтение «Му-Му» в Государственном театре наций

Государственный театр наций приглашает зрителей на необычное прочтение произведений Ивана Тургенева. «Му-Му» — это комедия дель арте, в которой актёры перевоплощаются не только в персонажей, но и в объекты окружающего мира.

Творческий подход к классике

Спектакль предлагает свежую интерпретацию классических текстов. Вопросы о том, как создать на сцене нежную и лиричную атмосферу, как передать тургеневские описания природы театральным языком — центральные в этом представлении. На сцене театр превращается в пространство, где сосуществуют жизнь и смерть, природа и любовь.

Сюжет и персонажи

Главная героиня спектакля — Муму, которая на самом деле зовётся Машей. Она — внучка актёра, который оставил её во дворе театра, и теперь она учится в театральной школе. Маша — сложный и витиеватый персонаж, ведь она погружена в мир знаний, пришедших к ней из разных источников.

Зрители, знакомые с произведением «Муму», смогут увидеть, как название спектакля связано с темой любви к театру и людям. Однако обычные ожидания от роли Муму могут привести к разочарованию, так как её стрессовая судьба и образ будут представлены совершенно иначе. Тут не будет привычных атрибутов русской природы, и бутафорских листьев.

Признание и гастроли

Спектакль «Му-Му» оказался успешным не только у зрителей, но и у критиков: в 2018 году он был награждён трофеем в номинации «Спектакль года» Ассоциацией театральных критиков (АТК). Также у «Му-Му» были гастроли в Екатеринбурге в сентябре 2019 года, что привлекло большое внимание к спектаклю.

Не упустите возможность увидеть «Му-Му» — это более чем просто спектакль, это исследование любви и театра через призму творческой свободы.

Режиссер
Лиза Кешишева
В ролях
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев
Мария Смольникова
Мария Смольникова
Елизавета Юрьева
Алина Ходжеванова
Алина Ходжеванова
Исполнители
Татьяна Циренина
Анна Гусарова
Андрей Вишняков
Ольга Надеждина
Андрей Капланов
