Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Серёжа
Билеты от 7500₽
Киноафиша Серёжа

Спектакль Серёжа

«Анна Каренина» глазами Дмитрия Крымова
Постановка
МХТ им. Чехова 16+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 7500₽

О спектакле

Спектакль «Серёжа»: второе дыхание «Анны Карениной»

Спектакль «Серёжа» — это уникальная интерпретация великого романа Льва Толстого «Анна Каренина». Однако вместо фокусировки на самой Анне, внимание сосредоточено на её восьмилетнем сыне, Серёже, который переживает свои собственные переживания и сложности на фоне событий своего времени.

Неожиданный взгляд на классическую литературу

Создатели спектакля стремились передать атмосферу, характерную для произведений Бунина, и в то же время уклоняются от привычной нарративной конструкции Толстого. Здесь нет известных персонажей: ни Левина, ни Кити, ни сцены скачек и падений Вронского. Вместо этого мы получаем лаконичное, но емкое изложение событий через призму детского восприятия.

Основные источники и вдохновение

В спектакле «Серёжа» переплетаются мотивы из «Анны Карениной», а также элементы из романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Специально к постановке был написан текст под названием «Вопросы» Львом Рубинштейном, который добавляет новые слои к бешеному потоку событий, описываемых в историческом контексте.

Награды и исполнение

Спектакль удостоен двух премий «Золотая маска» в номинациях «Работа режиссёра» и «Женская роль». За исполнение главных ролей отвечают талантливые актёры: Мария Смольникова, Константин Хабенский и Виктор Хориняк, которые привносят в персонажей глубину и нюансы, создавая живую и актуальную картину.

Для кого этот спектакль?

«Серёжа» будет интересен не только любителям классической литературы, но и всем, кто ценит глубокие человеческие истории и театральное искусство. Это спектакль о семье, о детстве и о том, как трудно разобраться в сложных чувствах, когда мир вокруг переворачивается с ног на голову.

Режиссер
Дмитрий Крымов
В ролях
Мария Смольникова
Мария Смольникова
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Виктор Хориняк
Виктор Хориняк
Ольга Воронина
Ольга Воронина
Надежда Жарычева
Надежда Жарычева

Купить билет на спектакль Серёжа

Помощь с билетами
Март
30 марта понедельник
19:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 7500 ₽

Фотографии

Серёжа Серёжа Серёжа Серёжа Серёжа

В ближайшие дни

Сказка, которая не была написана
6+
Детский
Сказка, которая не была написана
28 марта в 15:00 Центр драматургии и режиссуры на Соколе
от 900 ₽
Старший сын
12+
Комедия
Старший сын
29 марта в 19:00 Театр Гоголя
от 1000 ₽
6+
Балет
Лебединое озеро
13 марта в 19:00 КЦ «Меридиан»
от 800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше