Спектакль «Серёжа»: второе дыхание «Анны Карениной»

Спектакль «Серёжа» — это уникальная интерпретация великого романа Льва Толстого «Анна Каренина». Однако вместо фокусировки на самой Анне, внимание сосредоточено на её восьмилетнем сыне, Серёже, который переживает свои собственные переживания и сложности на фоне событий своего времени.

Неожиданный взгляд на классическую литературу

Создатели спектакля стремились передать атмосферу, характерную для произведений Бунина, и в то же время уклоняются от привычной нарративной конструкции Толстого. Здесь нет известных персонажей: ни Левина, ни Кити, ни сцены скачек и падений Вронского. Вместо этого мы получаем лаконичное, но емкое изложение событий через призму детского восприятия.

Основные источники и вдохновение

В спектакле «Серёжа» переплетаются мотивы из «Анны Карениной», а также элементы из романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Специально к постановке был написан текст под названием «Вопросы» Львом Рубинштейном, который добавляет новые слои к бешеному потоку событий, описываемых в историческом контексте.

Награды и исполнение

Спектакль удостоен двух премий «Золотая маска» в номинациях «Работа режиссёра» и «Женская роль». За исполнение главных ролей отвечают талантливые актёры: Мария Смольникова, Константин Хабенский и Виктор Хориняк, которые привносят в персонажей глубину и нюансы, создавая живую и актуальную картину.

Для кого этот спектакль?

«Серёжа» будет интересен не только любителям классической литературы, но и всем, кто ценит глубокие человеческие истории и театральное искусство. Это спектакль о семье, о детстве и о том, как трудно разобраться в сложных чувствах, когда мир вокруг переворачивается с ног на голову.