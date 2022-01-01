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Киноафиша Сериалы Горемыки
Горемыки (2022 - …) Горемыки
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Premier
О чем сериал

«Горемыки» – это российский комедийный сериал о жителях коммунальной квартиры. Главные герои – куклы, живущие среди обычных людей. В их числе – неудачливый музыкант Никита, оставивший в Воркуте большую семью, чтобы стать звездой в столице, философ и бизнесмен Гоша и страховщик Ефим Маратович, мечтающий накопить на путешествие. Несмотря на разность характеров и жизненных устремлений, все они уживаются под одной крышей и решают ежедневные бытовые вопросы, символизирующие проблемы современного общества.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Роза Хайруллина
Роза Хайруллина
Мария Смольникова
Мария Смольникова
Сергей Беляев
Сергей Беляев
Сергей Пиоро
Сергей Пиоро
Николай Ковбас
Николай Ковбас
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Горемыки - Сезон 1 Сезон 1
TBA,
 
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