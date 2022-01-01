«Горемыки» – это российский комедийный сериал о жителях коммунальной квартиры. Главные герои – куклы, живущие среди обычных людей. В их числе – неудачливый музыкант Никита, оставивший в Воркуте большую семью, чтобы стать звездой в столице, философ и бизнесмен Гоша и страховщик Ефим Маратович, мечтающий накопить на путешествие. Несмотря на разность характеров и жизненных устремлений, все они уживаются под одной крышей и решают ежедневные бытовые вопросы, символизирующие проблемы современного общества.