О персоне
Фильмография
Статьи
Майя Булгакова
Майя Булгакова
Майя Булгакова
Дата рождения
19 мая 1932
Возраст
62 года
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
7 октября 1994
Карьера
Актриса
Место рождения
Буки, Киевская область, СССР
Биография Майя Булгакова
Родилась 19 мая 1932 года.
Развернуть
Популярные фильмы
7.7
Восемнадцатый год
(1958)
7.5
Прощание
(1982)
7.4
В огне брода нет
(1967)
Фильмография Майя Булгакова
Жанр
Все
Военный
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Мюзикл
Приключения
Семейный
Фэнтези
Год
Все
1995
1992
1990
1986
1982
1981
1980
1978
1977
1976
1974
1973
1972
1971
1970
1967
1966
1959
1958
Все
28
Фильмы
28
Актриса
28
4.5
Домовик и кружевница
Domovik i kruzhevnitsa
комедия, семейный
1995, Россия
Онлайн
6.8
Прощение
Forgiveness
мелодрама, драма
1992, Украина
6.7
Лебединое озеро. Зона
Swan lake. The zone
драма
1990, Швеция / Канада / СССР
5
Время свиданий
Vremya svidaniy
драма
1986, СССР
Онлайн
7.5
Прощание
Proshchanie
драма
1982, СССР
7.1
Василий и Василиса
Vasiliy i Vasilisa
драма
1981, СССР
6.8
Лесная песня. Мавка
Lisova pisnya. Mavka
фэнтези, драма
1981, СССР
6.5
Крупный разговор
Krupnyy razgovor
драма
1980, СССР
6.2
Старые долги
Starye dolgi
мелодрама, драма
1980, СССР
6.6
Недопесок Наполеон III
Polar Fox Napoleon III
семейный
1978, СССР
7.3
Женитьба
Zhenitba
комедия
1977, СССР
7.1
Кадкина всякий знает
Kadkina vsyakiy znayet
драма
1977, СССР
5.9
Буденовка
Pointed Helmet
семейный
1976, СССР
5.9
Кто, если не ты?
Who if not you?
мелодрама, драма
1974, СССР
Онлайн
6.3
С тобой и без тебя...
S toboy i bez tebya
комедия
1974, СССР
Онлайн
6.9
О тех, кого помню и люблю
O tekh, kogo pomnyu i lyublyu
драма, военный
1973, СССР
7
Принц и нищий
Prints i nishchiy
приключения, семейный
1972, СССР
6.9
Перевод с английского
Perevod s angliyskogo
драма
1972, СССР
7.4
Проверка на дорогах
Proverka na dorogakh
драма, военный
1971, СССР
Смотреть трейлер
6.9
Егор Булычов и другие
Yegor Bulychyov i drugiye
драма
1971, СССР
Онлайн
4.9
Лада из страны берендеев
Lada iz strany berendeev
семейный, фэнтези, мюзикл
1971, СССР
6.2
Мальчишки
Malchishki
семейный
1970, СССР
7.4
Последние каникулы
Posledniye kanikuly
семейный
1970, СССР
Онлайн
7.3
Скуки ради
Skuki radi
драма
1967, СССР
Показать еще
