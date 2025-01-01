Меню
Майя Булгакова
Майя Булгакова

Дата рождения
19 мая 1932
Возраст
62 года
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
7 октября 1994
Карьера
Актриса
Место рождения
Буки, Киевская область, СССР

Биография Майя Булгакова

Родилась 19 мая 1932 года. 

Популярные фильмы

Восемнадцатый год 7.7
Восемнадцатый год (1958)
Прощание 7.5
Прощание (1982)
В огне брода нет 7.4
В огне брода нет (1967)

Фильмография Майя Булгакова

Жанр
Год
Все 28 Фильмы 28 Актриса 28
Домовик и кружевница 4.5
Домовик и кружевница Domovik i kruzhevnitsa
комедия, семейный 1995, Россия
Онлайн
Прощение 6.8
Прощение Forgiveness
мелодрама, драма 1992, Украина
Лебединое озеро. Зона 6.7
Лебединое озеро. Зона Swan lake. The zone
драма 1990, Швеция / Канада / СССР
Время свиданий 5
Время свиданий Vremya svidaniy
драма 1986, СССР
Онлайн
Прощание 7.5
Прощание Proshchanie
драма 1982, СССР
7.1
Василий и Василиса Vasiliy i Vasilisa
драма 1981, СССР
Лесная песня. Мавка 6.8
Лесная песня. Мавка Lisova pisnya. Mavka
фэнтези, драма 1981, СССР
Крупный разговор 6.5
Крупный разговор Krupnyy razgovor
драма 1980, СССР
Старые долги 6.2
Старые долги Starye dolgi
мелодрама, драма 1980, СССР
Недопесок Наполеон III 6.6
Недопесок Наполеон III Polar Fox Napoleon III
семейный 1978, СССР
Женитьба 7.3
Женитьба Zhenitba
комедия 1977, СССР
Кадкина всякий знает 7.1
Кадкина всякий знает Kadkina vsyakiy znayet
драма 1977, СССР
Буденовка 5.9
Буденовка Pointed Helmet
семейный 1976, СССР
Кто, если не ты? 5.9
Кто, если не ты? Who if not you?
мелодрама, драма 1974, СССР
Онлайн
С тобой и без тебя... 6.3
С тобой и без тебя... S toboy i bez tebya
комедия 1974, СССР
Онлайн
О тех, кого помню и люблю 6.9
О тех, кого помню и люблю O tekh, kogo pomnyu i lyublyu
драма, военный 1973, СССР
Принц и нищий 7
Принц и нищий Prints i nishchiy
приключения, семейный 1972, СССР
Перевод с английского 6.9
Перевод с английского Perevod s angliyskogo
драма 1972, СССР
Проверка на дорогах 7.4
Проверка на дорогах Proverka na dorogakh
драма, военный 1971, СССР
Смотреть трейлер
Егор Булычов и другие 6.9
Егор Булычов и другие Yegor Bulychyov i drugiye
драма 1971, СССР
Онлайн
4.9
Лада из страны берендеев Lada iz strany berendeev
семейный, фэнтези, мюзикл 1971, СССР
Мальчишки 6.2
Мальчишки Malchishki
семейный 1970, СССР
Последние каникулы 7.4
Последние каникулы Posledniye kanikuly
семейный 1970, СССР
Онлайн
Скуки ради 7.3
Скуки ради Skuki radi
драма 1967, СССР
