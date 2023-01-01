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Приключения Васи Куролесова Приключения Васи Куролесова
Киноафиша Фильмы Приключения Васи Куролесова
Adventures of Vasya Kurolesov

Приключения Васи Куролесова, 1981

1981 / СССР
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Деревенский парнишка Вася Куролесов приезжает в город, чтобы купить поросенка. Однако тип с черными усами вместо поросят подсовывает герою кота в мешке – вернее, пса. Обнаружив обман, Вася решает на следующий же день вернуться на рынок и разыскать мошенника, но его самого арестовывает милиция. Дело в том, что настоящий вор заметил Васю в толпе и оклеветал его. Скоро капитан милиции Болдырев выясняет, что произошла ошибка, и отпускает Куролесова. Парень помогает стражам порядка найти и разоблачить коварного преступника и его сообщников.

  • Основой для мультфильма послужила одноименная повесть детского писателя Юрия Коваля. 
  • Режиссером анимационного фильма выступил Владимир Попов. Именно он создал множество мультфильмов, которые до сих пор обожают дети и взрослые: «Умка» (1969), «Бобик в гостях у Барбоса» (1977), «Зима в Простоквашино» (1984) и многие другие. 
  • Персонажей мультфильма озвучили известные советские и российские актеры – Михаил Кононов, Юрий Яковлев, Лев Дуров, Евгений Леонов и другие. 
  • Лев Дуров, подаривший свою голос герою Рашпилю, принимал участие в озвучании других работ Владимира Попова – мультфильмов про Простоквашино и «Мы с Шерлоком Холмсом» (1985).

Вася Куролесов живет в деревне, трудится и заботится о маме. Он бесхитростен и простодушен, поэтому, когда Вася отправляется на местный рынок, он, конечно, попадает в очередную историю. Его наивностью решили воспользоваться бандиты, обведя нашего героя вокруг пальца.

7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 26 минут
Год выпуска 1981
Премьера в России 6 июня 1981
Премьера в мире 6 июня 1981
Возраст 18+
Режиссер
Владимир Попов
В ролях
Лев Дуров
Лев Дуров
Михаил Кононов
Михаил Кононов
Вячеслав Невинный
Вячеслав Невинный
Вера Васильева
Вера Васильева
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Приключения Васи Куролесова 1 постер
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