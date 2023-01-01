Приключения Васи Куролесова, 1981

Деревенский парнишка Вася Куролесов приезжает в город, чтобы купить поросенка. Однако тип с черными усами вместо поросят подсовывает герою кота в мешке – вернее, пса. Обнаружив обман, Вася решает на следующий же день вернуться на рынок и разыскать мошенника, но его самого арестовывает милиция. Дело в том, что настоящий вор заметил Васю в толпе и оклеветал его. Скоро капитан милиции Болдырев выясняет, что произошла ошибка, и отпускает Куролесова. Парень помогает стражам порядка найти и разоблачить коварного преступника и его сообщников.