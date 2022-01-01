Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Непослушник 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Гостья из будущего
Постер к сериалу Гостья из будущего
Постер к сериалу Гостья из будущего
Постер к сериалу Гостья из будущего
Постер к сериалу Гостья из будущего
Постер к сериалу Гостья из будущего
Постер к сериалу Гостья из будущего
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Оцените
7 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Оцените
Киноафиша Сериалы Гостья из будущего

Гостья из будущего (1985 - 1985)

Гостья из будущего 6+
Год выпуска 1985
Страна СССР
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал ЦТ СССР
Продолжительность сериала 5 часов 25 минут
О чем сериал

«Гостья из будущего» – это советский фантастический мини-сериал о путешественнике во времени из 6-го класса обычной московской школы. Однажды пионер Коля Герасимов видит на улице загадочную незнакомку, не похожую ни на кого из его современниц. Проследив за девушкой, он обнаруживает в подвале заброшенного дома самую настоящую машину времени. Он отправляется в будущее, где находит прибор для чтения мыслей, встречает космических пиратов, благородного робота Вертера и свою удивительную сверстницу Алису.

В ролях
В ролях
Борис Щербаков
Борис Щербаков
Михаил Кононов
Михаил Кононов
Вячеслав Невинный
Вячеслав Невинный
Елена Цыплакова
Елена Цыплакова
Елена Метелкина
Владимир Носик
Владимир Носик
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Гостья из будущего - Сезон 1 Сезон 1
1985, 5 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши