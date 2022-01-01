«Гостья из будущего» – это советский фантастический мини-сериал о путешественнике во времени из 6-го класса обычной московской школы. Однажды пионер Коля Герасимов видит на улице загадочную незнакомку, не похожую ни на кого из его современниц. Проследив за девушкой, он обнаруживает в подвале заброшенного дома самую настоящую машину времени. Он отправляется в будущее, где находит прибор для чтения мыслей, встречает космических пиратов, благородного робота Вертера и свою удивительную сверстницу Алису.