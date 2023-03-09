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История берет свое начало на полях Великой Отечественной войны. Двое разведчиков, грузин Вано и казах Бахытжан, возвращаясь с задания, попадают под авианалет. Ценой своей жизни Бахытжан спасает Вано. У постели умирающего товарища Вано клянется, что их дети породнятся. Однако, выполнить свое обещание Вано не смог, и теперь клятву дедов придется выполнять внукам. Из Тбилиси в Алматы отправляются внуки Вано Буба и Нино, не подозревая, какие невероятные приключения их ждут в Казахстане.
|9 марта 2023
|Казахстан
|12+