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Постер фильма Больше чем любовь
6.5
Киноафиша Фильмы Больше чем любовь
6.5

Больше чем любовь

, 2020
Bol'she chem lyubov'
Казахстан, Грузия / мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Больше чем любовь
6.5

О фильме

История берет свое начало на полях Великой Отечественной войны. Двое разведчиков, грузин Вано и казах Бахытжан, возвращаясь с задания, попадают под авианалет. Ценой своей жизни Бахытжан спасает Вано. У постели умирающего товарища Вано клянется, что их дети породнятся. Однако, выполнить свое обещание Вано не смог, и теперь клятву дедов придется выполнять внукам. Из Тбилиси в Алматы отправляются внуки Вано Буба и Нино, не подозревая, какие невероятные приключения их ждут в Казахстане.

В ролях

Шарип Серик
Шарип Серик
Толепберген Байсакалов
Азат Сейтметов
Данагуль Темирсултанова
Фархад Абдраимов
Вахтанг Кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе
Сосо Павлиашвили
Сосо Павлиашвили
Режиссер Женис Туматаев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан / Грузия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2020
Премьера в мире 9 марта 2023
Дата выхода
9 марта 2023 Казахстан 12+
Другие названия
More Than Love, Больше чем любовь

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 15 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 30 октября 2024

Отзывы о фильме

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