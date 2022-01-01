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Совсем пропащий
Совсем пропащий, 1973
1973 / СССР
7.1
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Жанр:
приключения
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О фильме
Увлекательная история дружбы мальчика-сорванца и беглого раба. Приятели отправляются в путешествие по диким просторам Миссисипи и переживают в пути столько невероятных приключений, что их хватило бы на несколько историй!
Развернуть
7.1
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
1973
Премьера в мире
27 августа 1973
Возраст
12+
Режиссер
Георгий Данелия
В ролях
Роман Мадянов
Феликс Имокуэде
Евгений Леонов
Вахтанг Кикабидзе
Владимир Басов
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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