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Совсем пропащий Совсем пропащий
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Совсем пропащий, 1973

1973 / СССР
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме
Увлекательная история дружбы мальчика-сорванца и беглого раба. Приятели отправляются в путешествие по диким просторам Миссисипи и переживают в пути столько невероятных приключений, что их хватило бы на несколько историй!
7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1973
Премьера в мире 27 августа 1973
Возраст 12+
Режиссер
Георгий Данелия
Георгий Данелия
В ролях
Роман Мадянов
Роман Мадянов
Феликс Имокуэде
Евгений Леонов
Евгений Леонов
Вахтанг Кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе
Владимир Басов
Владимир Басов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Совсем пропащий 1 постер
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Совсем пропащий
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