Сериал «Алиби» – это российская приключенческая драма о сценаристе с необычной подработкой. Петр Решетников придумывает сценарии не только для фильмов, но и для чужих жизней. К нему обращаются неверные мужья и проштрафившиеся сотрудники, чтобы прикрыть свои ошибки идеальным алиби. Однако семья мужчины не знает об этой стороне его жизни. Его любимая супруга снимает документальное кино, а послушный сын-подросток учится в старшей школе. Вот только однажды в агентство Петра обращается его собственная жена.