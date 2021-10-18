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Постер к сериалу Алиби
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Киноафиша Сериалы Алиби
Алиби (2021 - …) Алиби 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Первый канал
Продолжительность 11 часов 28 минут
О чем сериал

Сериал «Алиби» – это российская приключенческая драма о сценаристе с необычной подработкой. Петр Решетников придумывает сценарии не только для фильмов, но и для чужих жизней. К нему обращаются неверные мужья и проштрафившиеся сотрудники, чтобы прикрыть свои ошибки идеальным алиби. Однако семья мужчины не знает об этой стороне его жизни. Его любимая супруга снимает документальное кино, а послушный сын-подросток учится в старшей школе. Вот только однажды в агентство Петра обращается его собственная жена.

Алиби - трейлер первого сезона
Алиби
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Андрей Ургант
Андрей Ургант
Евгений Стычкин
Евгений Стычкин
Тимофей Трибунцев
Тимофей Трибунцев
Ольга Сутулова
Ольга Сутулова
Дмитрий Куличков
Дмитрий Куличков
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Алиби - Сезон 1 Сезон 1
2021, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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