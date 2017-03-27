«Левиафан»: Рецензия Киноафиши

Фильм под водку: горечь с горечью

В 2014 году все СМИ трубили о «Левифане», скандальном фильме, который наше Министерство культуры запрещало к просмотру, в то время как его награждали на Каннском фестивале за лучший сценарий и номинировали на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Шуму было действительно много, картину обсуждали критики и простые зрители, мнение кардинально расходилось, но сошлось в одном - от «Левиафана» можно впасть в серьезную депрессию.

Вообще, реальная история, которая вдохновила Звягинцева на этот фильм, произошла в Америке. Но почему-то она так красиво переплелась с российскими реалиями, что понятно почему Министерство культуры так запротестовало.

Кадр из фильма «Левиафан»

Автослесарь Николай (Алексей Серебряков) живет со своей второй женой Лилией (Елена Лядова) и сыном от первого брака в маленьком северном городке на берегу моря. Коррумпированный мэр (Роман Мадянов) решил отнять его дом, выплатив смешные 600 с лишним тысяч рублей, в то время как дом стоит несколько миллионов. Николай призывает на помощь старого друга, ныне успешного московского адвоката Дмитрия (Владимир Вдовиченков). Но приезд товарища лишь усугубляет жизненную ситуацию Николая.

Кадр из фильма «Левиафан»

Первое, что приходит на ум уже спустя 20 минут просмотра, так это мысль - вот могут же наши, когда снимают о своем! Отбросим все эти попытки стащить идеи у европейцев, переснять американские сериалы или добавить глянца побольше, расскажем о своем, наболевшем. А рассказываем мы обычно как? С юмором, смеемся через боль. Поэтому добрая часть «Левиафана» это почти что комедия:

- Мама, что такое грех?

- А помнишь, как ты кошку поджег?

- Помню. А сейчас кто кошку поджёг? Никто не поджёг. - А в чём тогда грех?

Но, как и в реальной жизни, сколько весельем не прикрывайся, а жизнь все равно скатывается к драме. И вот уже пошли философские фразы, претендующие на увековечивание:

Николай: Вот. (Показывает старинную фотографию берега.) Здесь вся моя жизнь, здесь и дед мой жил, отец…

Мэр: «Власть», Коля, надо знать в лицо.

Николай: И чего тебе надо, «Власть»?

Мэр: Вот это всё.

Николай: Забирай! Поместится в катафалк твой? Чё ещё?

Мэр: Вы все насекомые — никак не хотите по-хорошему. Да? Вот поэтому тонете в говне!

Кадр из фильма «Левиафан»

Для максимального погружения в историю, нам показывают скрипучие поезда, какие-то ущербные старые гостиницы и столовки, жизненное сочетание убогого дома на фоне красоты русской природы, портреты Путина в кабинете у мэра. Героям мы сочувствуем, потому что они матерятся как мы, орут: «Убью! И шапку одень!», выезжают на природу, чтобы попить водки и поесть шашлыков. А если надо кого-то избить, то выезжают в глухую местность и бьют под «Золотые купола».

Кадр из фильма «Левиафан»

И хотя, как я уже говорила, сначала был намек на комедию, наблюдая весь этот русский антураж, невозможно было отделаться от чувства накатывающих безысходности и мрака. И точно, вот Дима пытается шантажировать мэра серьезным компроматом, но мэр не сильно испугался и гнет свою линию с домом. А Дима утешается в постели у жены друга Коли, пока бедный подросток-сын попивает пиво и всеми забытый переживает все происходящее в одиночестве. Пока Николай мысленно прощается с домом, ему приходится прощаться и с иллюзией любви, угрожать жене и ее любовнику, а потом прощать… В общем-то, как и в реальной жизни, все проблемы подобно снежному кому накапливаются разом и пытаются тебя уничтожить. Не положено человеку решать свои траблы порционно.

Кадр из фильма «Левиафан»

И если тема семьи и измен показана вскользь, скорее как дополнение, то основная тема - это права маленького человека. «У тебя никогда никаких прав не было, нет и не будет» - говорит мэр Николаю, а грустно зрителю, ведь у кого из нас есть эти реальные ощутимые права? Вечный как свет, сюжет, уходящий корнями в библию, о столкновении человека с власть имущими. Понятное дело, что хэппи энда у этого столкновения не будет, но финал все равно поражает и добивает. Главный герой кричит в сердцах: «За что господи?» и тема Бога в принципе проходит через весь сюжет, но вот концовка лишает веры не только в адекватных людей у власти, но даже в Бога.

К «Левиафану» можно относиться по-разному. Говорить, что фильм ужасен или что хорош, но вот пропускать его никак нельзя. Всем кричащим, что русское кино уже не то, посвящается эта личная трагедия человека, усугубленная социально-политической тематикой. Особенно чувствительным в одиночестве такое не смотреть, да прибудет с вами водка, как дарующее моральные силы, волшебное русское зелье.

Бариева Лилия