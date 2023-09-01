Эту актрису на Западе называют советской Мэрилин Монро: у нас мало кто восхищается

Весь мир узнал об Ирине Скобцевой в середине 50-х. В составе советской делегации она отправилась на кинофестиваль в Канны, где представляла картину «Отелло» Сергея Юткевича. Триумф на главном празднике кино произвел не только драматичный фильм, но и исполнительница главной роли.

Так, Скобцева все дни фестиваля была окружена мужским вниманием. Артистку осыпали комплиментами и в итоге вручили специальный приз «Мисс шарм Каннского кинофестиваля», оценив артистку выше ее голливудских и европейских коллег. И долгие месяцы после Скобцеву называли не иначе как советской Мэрилин Монро.

Однако на родине артистка не пользовалась такой популярностью. Артистка проигрывала, например, Татьяне Самойловой или Ларисе Лужиной, которые считались главными звездами экрана.