Детективная комедия культового французского драматурга Роберта Тома с участием ведущих артистов театра и кино

Приглашаем вас на спектакль «Ловушка» — самую известную детективную комедию культового французского драматурга Роберта Тома. Этот остроумный и захватывающий сюжет мастерски воплощён на сцене театра талантливыми актёрами театра и кино.

Сюжет

Представьте себе ситуацию: молодожён просыпается и с ужасом осознаёт, что рядом с ним не его жена. «Это не моя жена!» — восклицает он, мгновенно протрезвев. На утро такие вещи случаются, и многие с пониманием улыбнутся. Но что делать, если даже очаровательная самозванка утверждает, что она и есть его законная супруга? Безумие какое-то!

Это только начало невероятно захватывающей истории. Сюжет разворачивается с молниеносной быстротой, и каждую минуту нас поджидают новые неожиданные повороты. Остроумные диалоги и забавные ситуации гарантируют, что зрителям не будет скучно ни секунды.

Актерский состав

В спектакле участвуют лучшие актеры, чьи имена вызывают доверие и интерес. Обратите внимание, что возможны изменения в составе актеров, но полный состав с заменами будет представлен на сайте театра.

Интересные факты

Пьеса была написана Робертом Томом в 1970 году и с тех пор пользуется популярностью по всему миру.

Комедия исследует темы самоидентификации и абсурда, что делает её актуальной в любые времена.

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную комедию на сцене! Билеты уже в продаже.