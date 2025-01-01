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Ловушка
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Спектакль Ловушка

18+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Детективная комедия культового французского драматурга Роберта Тома с участием ведущих артистов театра и кино

Приглашаем вас на спектакль «Ловушка» — самую известную детективную комедию культового французского драматурга Роберта Тома. Этот остроумный и захватывающий сюжет мастерски воплощён на сцене театра талантливыми актёрами театра и кино.

Сюжет

Представьте себе ситуацию: молодожён просыпается и с ужасом осознаёт, что рядом с ним не его жена. «Это не моя жена!» — восклицает он, мгновенно протрезвев. На утро такие вещи случаются, и многие с пониманием улыбнутся. Но что делать, если даже очаровательная самозванка утверждает, что она и есть его законная супруга? Безумие какое-то!

Это только начало невероятно захватывающей истории. Сюжет разворачивается с молниеносной быстротой, и каждую минуту нас поджидают новые неожиданные повороты. Остроумные диалоги и забавные ситуации гарантируют, что зрителям не будет скучно ни секунды.

Актерский состав

В спектакле участвуют лучшие актеры, чьи имена вызывают доверие и интерес. Обратите внимание, что возможны изменения в составе актеров, но полный состав с заменами будет представлен на сайте театра.

Интересные факты

  • Пьеса была написана Робертом Томом в 1970 году и с тех пор пользуется популярностью по всему миру.
  • Комедия исследует темы самоидентификации и абсурда, что делает её актуальной в любые времена.

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную комедию на сцене! Билеты уже в продаже.

В ролях
Владимир Долинский
Владимир Долинский
Елена Коренева
Елена Коренева
Сергей Годин
Сергей Годин
Денис Косяков
Денис Косяков
Ольга Лифенцева

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 1500 ₽
28 августа
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
11:30
29 августа
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
11:00
18 сентября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
11:30 от 10000 ₽ 19:00 от 1000 ₽
24 сентября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
16:00
1 октября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1500 ₽
29 октября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
12:00 16:00
30 октября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
12:00 14:00
31 октября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
13:00
7 ноября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
11:00 13:00 19:15 от 1500 ₽
9 ноября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
11:30
20 ноября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
11:00 13:00 от 10000 ₽
21 ноября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
15:00
1 декабря
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1500 ₽
4 декабря
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
11:30 14:00
5 декабря
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
11:30
23 декабря
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
11:30

В ближайшие дни

…в Бореньке чего-то нет
18+
Драма
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25 декабря в 19:00 ДК им. Зуева
от 2000 ₽
Снегурочка
0+
Детские елки Детский Цирк
Снегурочка
3 января в 13:30 КЦ «Онежский»
от 1700 ₽
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#Хочунемогу
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