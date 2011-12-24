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Киноафиша Сериалы Медовая любовь

Медовая любовь (2011 - 2011)

Медовая любовь 16+
Год выпуска 2011
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут
О чем сериал

Любу Кремневу воспитывал дед Родион, человек прямой и принципиальный, потомственный пчеловод. Неудивительно, что Люба и характер, и профессию от деда унаследовала. Живут они в патриархальном селе, но и здесь на фоне современных нравов Люба выглядит старомодно. Она точно не модница, как ее подруга Лера, не умеет сражаться за внимание парней, да и в семейном деле - продаже меда - ее справедливость отпугивает барыг-перекупщиков. Словом, Люба - милая и честная девушка, но как будто из другого времени.

В ролях
В ролях
Ян Цапник
Ян Цапник
Денис Косяков
Денис Косяков
Юрий Назаров
Юрий Назаров
Мария Козакова
Мария Козакова
Леонид Громов
Леонид Громов
Ольга Матешко
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Сезоны
Медовая любовь - Сезон 1 Сезон 1
2011, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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