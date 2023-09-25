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Киноафиша Новости Начались съемки фильма «Говорит Земля!» с Ириной Горбачевой и Гошей Куценко

Начались съемки фильма «Говорит Земля!» с Ириной Горбачевой и Гошей Куценко

25 сентября 2023 15:31
Начались съемки фильма «Говорит Земля!» с Ириной Горбачевой и Гошей Куценко

Российский ответ «Не смотрите наверх».

Стартовали съемки российский комедии экологической повесткой «Говорит Земля!», которая подается создателями как отечественный ответ голливудскому сатирическому фильму «Не смотрите наверх». Предстоящая картина расскажет о шахтере, сумевшем войти в прямой контакт с нашей планетой. Главные роли исполняют Антон Филипенко, Ирина Горбачева и Гоша Куценко. Съемки пройдут в Москве, а также в Свердловской и Ростовской областях.

Начались съемки фильма «Говорит Земля!» с Ириной Горбачевой и Гошей Куценко

В центре сюжета — обаятельный, но не особо трудолюбивый шахтер по имени Стас (Филипенко). Однажды работяга попадает в серьезную неприятность. Вместе с решительной экоактивисткой Еленой (Горбачева) он оказывается завален в заброшенной шахте. После этого события главный герой необъяснимым образом начинает слышать голос Земли, угрожающей ему надвигающейся катастрофой. Планета нашептывает мужчине о приближении апокалипсиса — глобальная катастрофа произойдет, если человечество к ней не прислушается и не перестанет так активно использовать ее ресурсы. Узнав о страшной правде, Стасу при поддержке Лены необходимо как-то донести до мира данную информацию, при этом убедив всех, что он не сумасшедший. В противном случае человечеству придет конец.

Начались съемки фильма «Говорит Земля!» с Ириной Горбачевой и Гошей Куценко

Начались съемки фильма «Говорит Земля!» с Ириной Горбачевой и Гошей Куценко

В остальной актерский состав вошли Денис Косяков, Елена Подкаминская, Степан Девонин, Александр Пашутин и Кирилл Каганович. Режиссером выступает Евгений Корчагин («Война семей», «Просто Михалыч»).

«Говорит Земля!» выйдет в российский прокат в 2024 году.

Фото: «Инфинити контент»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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