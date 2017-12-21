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Киноафиша Рецензии «Фердинанд»: Рецензия Киноафиши

«Фердинанд»: Рецензия Киноафиши

21 декабря 2017 00:00
«Фердинанд»: Рецензия Киноафиши
«Либо боец, либо холодец»

Анимационный мир случайных революционеров пополнился еще одним героем − быком Фердинандом, пацифистом, бунтарем и неисправимым романтиком. В духе корейской фантазийной ленты о свинье будущего «Окча», мультфильм безболезненно намекает на жестокую потребительскую суть отношений между человеком и животным, где последний «либо боец, либо холодец». Проницательная и в меру серьезная картина вполне может встать на одну полку с успешной «Тайной Коко», не уступая ни в колорите, ни в драме.

«Фердинанд»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Фердинанд»

Вопреки предназначению, навязанному азартным испанским духом и природой, маленький Фердинанд никогда не мечтал стать победителем корриды и бездумно бодаться с другими быками. Славе и пыльной арене с напыщенным мотодром он предпочел бы зеленую лужайку с цветами и хороших друзей. А так как выведенному для боев и ритуальной смерти животному выбирать не приходиться, он решает бежать с фермы, где культивировались лишь гнев, страх и наивная мечта выиграть. К счастью, он находит девочку Нину, которая любит, заботится и уважает своего 200-килограммового бычонка, показывая пример истинного гуманизма. Однако судьба все же приводит Фердинанда на мадридский бой, где ему предстоит сразиться за свое право на жизнь.

«Фердинанд»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Фердинанд»

Это послание человечеству, вдохновленное книгой Манро Лифа, принадлежит руке Карлоса Салдана. Он известен как автор уморительного и уже культового «Ледникового периода», очаровательного «Рио» и воодушевляющего мультфильма о мечте, несмотря на ржавчину и марку производства, «Роботы», который, кстати, до сих пор кажется одним из самых самобытных. Поэтому не стоит удивляться визуальному качеству и гармоничной композиции, здесь это профессиональная данность.

Внимание привлекает другое − актуальный посыл, скромно стоящий за безопасным шаблоном «Будь собой». В отличие от оригинала анимация копает гораздо глубже, оставляя после себя заметный ментальный след и повод поразмышлять о традиции корриды и кровавых зрелищ в целом. Известно, что шансы на победу у быка невелики, а на жизнь − тем более, стоит ли говорить о ритуале «решающего удара» в сердце, ушах и хвосте в качестве трофеев и поджидающих у ворот мясниках… Так что милый Фердинанд, вызывающий улыбку и чистый восторг у детей, оказывается носителем мощного послания взрослым, которые так кичатся своей «разумностью» и «человечностью», ужасаясь «Голодным играм». В этом смысле мультфильм навязчиво напоминает хит 2016 года «Зверополис» − о видовых (читай расовых) предрассудках в обществе, вроде бы питающемся идеями мира и абсолютной толерантности.

«Фердинанд»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Фердинанд»

Но все эти высокоморальные правды хорошо скрывает легкий юмор, сюжетный драйв и яркие локации, пропитанные местным колоритом, не уступая в этом смысле Мексике в «Коко» и «Книге Жизни». Персонажи второго плана получились не мене уникальными и интересными, каждый получил свою особую внешность и характер. Громче всех звенит в кадре блохастая коза (ходячий повод для гэгов) и тройка разноформенных ежиков-авантюристов.

«Фердинанд» − добрая, веселая и при этом вдумчивая анимация, рассказывающая о мечте и праве на нее. И если для избалованного комфортом человека это крики с трибун и живописная победа над «дьяволом», то для животного это просто жизнь. Картину обязательно стоит посмотреть, особенно, детям, которым особенно полезна прививка от жестокости.

Инна Син

В российском прокате с 22 декабря 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Фердинанд»

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