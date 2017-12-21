«Фердинанд»: Рецензия Киноафиши

«Либо боец, либо холодец»

Анимационный мир случайных революционеров пополнился еще одним героем − быком Фердинандом, пацифистом, бунтарем и неисправимым романтиком. В духе корейской фантазийной ленты о свинье будущего «Окча», мультфильм безболезненно намекает на жестокую потребительскую суть отношений между человеком и животным, где последний «либо боец, либо холодец». Проницательная и в меру серьезная картина вполне может встать на одну полку с успешной «Тайной Коко», не уступая ни в колорите, ни в драме.

Кадр из фильма «Фердинанд»

Вопреки предназначению, навязанному азартным испанским духом и природой, маленький Фердинанд никогда не мечтал стать победителем корриды и бездумно бодаться с другими быками. Славе и пыльной арене с напыщенным мотодром он предпочел бы зеленую лужайку с цветами и хороших друзей. А так как выведенному для боев и ритуальной смерти животному выбирать не приходиться, он решает бежать с фермы, где культивировались лишь гнев, страх и наивная мечта выиграть. К счастью, он находит девочку Нину, которая любит, заботится и уважает своего 200-килограммового бычонка, показывая пример истинного гуманизма. Однако судьба все же приводит Фердинанда на мадридский бой, где ему предстоит сразиться за свое право на жизнь.

Кадр из фильма «Фердинанд»

Это послание человечеству, вдохновленное книгой Манро Лифа, принадлежит руке Карлоса Салдана. Он известен как автор уморительного и уже культового «Ледникового периода», очаровательного «Рио» и воодушевляющего мультфильма о мечте, несмотря на ржавчину и марку производства, «Роботы», который, кстати, до сих пор кажется одним из самых самобытных. Поэтому не стоит удивляться визуальному качеству и гармоничной композиции, здесь это профессиональная данность.

Внимание привлекает другое − актуальный посыл, скромно стоящий за безопасным шаблоном «Будь собой». В отличие от оригинала анимация копает гораздо глубже, оставляя после себя заметный ментальный след и повод поразмышлять о традиции корриды и кровавых зрелищ в целом. Известно, что шансы на победу у быка невелики, а на жизнь − тем более, стоит ли говорить о ритуале «решающего удара» в сердце, ушах и хвосте в качестве трофеев и поджидающих у ворот мясниках… Так что милый Фердинанд, вызывающий улыбку и чистый восторг у детей, оказывается носителем мощного послания взрослым, которые так кичатся своей «разумностью» и «человечностью», ужасаясь «Голодным играм». В этом смысле мультфильм навязчиво напоминает хит 2016 года «Зверополис» − о видовых (читай расовых) предрассудках в обществе, вроде бы питающемся идеями мира и абсолютной толерантности.

Кадр из фильма «Фердинанд»

Но все эти высокоморальные правды хорошо скрывает легкий юмор, сюжетный драйв и яркие локации, пропитанные местным колоритом, не уступая в этом смысле Мексике в «Коко» и «Книге Жизни». Персонажи второго плана получились не мене уникальными и интересными, каждый получил свою особую внешность и характер. Громче всех звенит в кадре блохастая коза (ходячий повод для гэгов) и тройка разноформенных ежиков-авантюристов.

«Фердинанд» − добрая, веселая и при этом вдумчивая анимация, рассказывающая о мечте и праве на нее. И если для избалованного комфортом человека это крики с трибун и живописная победа над «дьяволом», то для животного это просто жизнь. Картину обязательно стоит посмотреть, особенно, детям, которым особенно полезна прививка от жестокости.

Инна Син

В российском прокате с 22 декабря 2017 года

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