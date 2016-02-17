«Трамбо»: Рецензия Киноафиши

Во все «красные»

В конце 40-х годов минувшего столетия Америка вступает в Холодную войну, и главной целью Конгресса становится преследование коммунистов. На фоне этих событий разворачивается история выдающегося сценариста Далтона Трамбо, чьё положение в обществе сильно пострадало по причине открыто выражаемых им политических взглядов. Последствием такого бурного излияния неугодных государству убеждений стало попадание в «Чёрный список» Голливуда, а также 11 месяцев тюремного заключения. Однако властитель историй не сдался под натиском врага и продолжал вести свою деятельность из подполья. Ему даже удалось получить две премии «Оскар», правда, под чужим именем. Прошло много лет, прежде чем имя Трамбо вновь появилось в титрах, и фильм Джея Роуча проливает свет на самый сложный период в жизни сценариста.

Режиссёр, до этого снимавший исключительно комедии, неожиданно снимает биографическую драму. Первый блин выходит у него не совсем комом, но получился он толстоватым. Видимо, во время приготовления Роуч сделал слишком много теста, из общей массы которого четверть можно было смело не использовать. В дополнение к этому он слегка пересолил своё творение чрезмерными конфликтами, хоть и введены они весьма грамотно. Центральным является столкновение Трамбо с властью, посягающей на свободу слова и выражения и позабывшей о справедливости и здравомыслии. По сути, из этой конфликтной ситуации произрастают все остальные, но создаётся ощущение некой перегруженности картины, сопровождаемой потерей акцентов.

Вдогонку за главным противоречием идёт коллизия в отношениях с семьёй, но главным образом со старшей дочерью. Именно в её уста вложено невидимое деление фильма на завязку, кульминацию и развязку. В самом начале Ники просит отца объяснить, кто такой коммунист и почему его называют опасным. После лишения права работать именно она акцентирует внимание на стремлении Трамбо писать даже под чужим именем. А ближе к финалу она подводит его к идее рассказать всему миру правду. Зрители также видят, как болезненно развиваются их взаимоотношения, ведущие в итоге к примирению и согласию. Девочка служит здесь в качестве внутреннего голоса главного героя, который не покидает его на протяжении всей истории. Третьим конфликтом становится сражение с собственными демонами, которые грозят разрушением семьи, а также потерей достоинства писателя и самого себя в погоне за деньгами. Сценаристом постоянно манипулируют его же принципы, то отпуская, то давая себе выход наружу и превращаясь в одержимость. В довершение ко всему вышеупомянутому Трамбо также вступает в противоречия с друзьями, коллегами и просто случайными встречными.

Если опустить эти погрешности, то кино в целом поставлено безупречно. Эпоха показана реалистично, чему способствуют умело вставленные хроники главных событий, костюмы и переснятые местами сцены из культовых фильмов сценариста. Но в первую очередь почести воздавать хочется именно актёрам. Так как биографии построены на перевоплощении в реальных людей, то главной целью исполнителей является копирование своих персонажей, а не создание уникального образа. С этой задачей Брайан Крэнстон справился на отлично, хотя с некоторыми своими привычками актёр так и не желает расставаться (закусывание языка). Однако если сравнивать перформанс Крэнстона с его соперниками в борьбе за «Оскар», то на их фоне он просто-напросто меркнет. Больше всех покоряет своей игрой Хелен Миррен, исполнившая роль антагонистки Хедды Хоппер. Стоит ей упомянуть в самом начале о каждодневной смене шляпок, как вплоть до конца фильма, не без доли умиления и задора, внимание приковывается к её головным уборам. К тому же стервозные и аристократичные героини явно получаются у неё лучше всего. А вот Ники Трамбо в исполнении Эль Фаннинг находится далеко позади остальных. Утвердить её на роль было плохой идеей, потому что, во-первых, особым талантом актриса не блещет, во-вторых, она совершенно непохожа на младшую версию своей героини, и, в-третьих, ещё более нелепо выглядят попытки её состарить. Что до прочих актёров, то стоит отметить, какое поразительное сходство они имеют со своими прототипами. Ради этого и стоит смотреть фильм, ведь насладиться блестящей игрой никогда не будет лишним. А если вы раньше не слышали о Далтоне Трамбо, то после просмотра новой картины Джея Роуча вы будете экспертом в его жизнеописании.

Трошина Олеся