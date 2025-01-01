Меню
Дайан Лэйн
Награды
Diane Lane
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Дайан Лэйн
Оскар 2003
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2004
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2003
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Золотая малина 1985
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
