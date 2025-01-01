Меню
Дайан Лэйн Награды

Награды и номинации Дайан Лэйн

Diane Lane
Награды и номинации Дайан Лэйн
Оскар 2003 Оскар 2003
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2012 Золотой глобус 2012
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2004 Золотой глобус 2004
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2003 Золотой глобус 2003
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989 Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Золотая малина 1985 Золотая малина 1985
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012 Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003 Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
