История сериала охватывает период с 1939 по 1945 годы и повествует о жизни отважных советских летчиков, на чью долю выпала Великая Отечественная война. Главный герой - летчик-истребитель Владимир Самойлов - простой детдомовский парень, «заболевший» небом ещё в детстве. Осуществив свою мечту, он поступает в летное училище, и небо становится его вторым домом на всю жизнь. Одним погожим июньским днем небо зазвучало монотонным гулом воющих бомб и земля окропилась кровью. Великая Отечественная Война обрушилась на плечи вчерашних выпускников летного училища - молодых офицеров Владимира Самойлова, одессита Костю Марецкого, романтика Колю Воронина и уральского богатыря Василия Астахова. Война стала их лучшим учителем, превратив в настоящих хозяев неба. При этом друзьям предстоит познать все ужасы войны – проверить свою дружбу, найти и потерять настоящую любовь, увидеть как умирают близкие, сохранить честь и достоинство и быть готовым к смерти каждую минуту... Не все из них вернутся домой, чтобы встретить долгожданную победу со слезами на глазах.