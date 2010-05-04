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Постер сериала Небо в огне
Постер сериала Небо в огне
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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2 постера
Киноафиша Сериалы Небо в огне

Небо в огне (2010 - 2010)

Nebo v ogne 18+
Год выпуска 2010
Страна Россия/Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 9 часов 12 минут

О чем сериал

История сериала охватывает период с 1939 по 1945 годы и повествует о жизни отважных советских летчиков, на чью долю выпала Великая Отечественная война. Главный герой - летчик-истребитель Владимир Самойлов - простой детдомовский парень, «заболевший» небом ещё в детстве. Осуществив свою мечту, он поступает в летное училище, и небо становится его вторым домом на всю жизнь. Одним погожим июньским днем небо зазвучало монотонным гулом воющих бомб и земля окропилась кровью. Великая Отечественная Война обрушилась на плечи вчерашних выпускников летного училища - молодых офицеров Владимира Самойлова, одессита Костю Марецкого, романтика Колю Воронина и уральского богатыря Василия Астахова. Война стала их лучшим учителем, превратив в настоящих хозяев неба. При этом друзьям предстоит познать все ужасы войны – проверить свою дружбу, найти и потерять настоящую любовь, увидеть как умирают близкие, сохранить честь и достоинство и быть готовым к смерти каждую минуту... Не все из них вернутся домой, чтобы встретить долгожданную победу со слезами на глазах.

В ролях
В ролях
Елена Полякова
Елена Полякова
Иван Стебунов
Иван Стебунов
Артем Ткаченко
Артем Ткаченко
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь
Михаил Евланов
Михаил Евланов
Владимир Яглыч
Владимир Яглыч
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Сезоны
Небо в огне - Сезон 1 Сезон 1
2010, 12 эпизодов
 
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