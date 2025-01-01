Меню
Имелда Стонтон
Награды
Награды и номинации Имелды Стонтон
Imelda Staunton
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Имелды Стонтон
Оскар 2005
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Drama
Номинант
Золотой глобус 2023
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2015
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2013
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2010
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2004
Лучшая актриса
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
