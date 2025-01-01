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Киноафиша Сериалы Холод

Холод (2025 - …)

Holod 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Start
Стрим-сервис Иви

О чем сериал

По сюжету главную героиню Женю несправедливо сажают в тюрьму за аварию на Кутузовском проспекте, в которой гибнут ее муж и 6-летняя дочь. Реальные виновники аварии — мажоры, чьи могущественные родители «помогают» суду принять «правильное» решение. В колонии Женя случайно спасает влиятельную зечку Яну, отбывающую срок за убийство. В благодарность та обучает героиню, как стать сильнее, чтобы отомстить, и помогает бежать. На свободе Женя обретает богатство по наводке Яны, и начинает вершить справедливость над своими врагами.

В ролях
В ролях
Любовь Аксёнова
Любовь Аксёнова
Петр Федоров
Петр Федоров
Ксения Каталымова
Ксения Каталымова
Линда Лапиньш
Линда Лапиньш
Денис Прытков
Денис Прытков
Александр Аверин
Александр Аверин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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Сезоны
Сезон 1
TBA, 8 эпизодов
 
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