По сюжету главную героиню Женю несправедливо сажают в тюрьму за аварию на Кутузовском проспекте, в которой гибнут ее муж и 6-летняя дочь. Реальные виновники аварии — мажоры, чьи могущественные родители «помогают» суду принять «правильное» решение. В колонии Женя случайно спасает влиятельную зечку Яну, отбывающую срок за убийство. В благодарность та обучает героиню, как стать сильнее, чтобы отомстить, и помогает бежать. На свободе Женя обретает богатство по наводке Яны, и начинает вершить справедливость над своими врагами.