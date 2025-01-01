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Майор Гром. Сериал
Майор Гром. Сериал (2025 - …)
Major Grom. Serial
18+
боевик
Год выпуска
2025
Страна
Россия
Всего сезонов
1 сезон
Стрим-сервис
Кинопоиск
О чем сериал
Многосерийное продолжение истории о полицейском Игоре Громе.
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В ролях
В ролях
Константин Хабенский
Любовь Аксёнова
Ольга Сутулова
Евгений Коряковский
Алексей Маклаков
Тихон Жизневский
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Сезон 1
TBA,
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