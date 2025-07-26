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Путешествие на солнце и обратно
Путешествие на солнце и обратно
Puteshestvie na solntse i obratno
криминал
драма
Билеты от 650 ₽
Год выпуска
2025
Производство
Фрут Тайм
Другие названия
Puteshestvie na solntse i obratno, Путешествие на солнце и обратно
Режиссер
Роман Михайлов
В ролях
Марк Эйдельштейн
Дарья Екамасова
Анна Завтур
Любовь Аксёнова
Александра Киселева
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
8.4
Оцените
12
голосов
8.4
IMDb
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