«Нефутбол»: Рецензия Киноафиши

Даня Белых (Любовь Аксёнова) с детства обожала футбол. Но карьеру устроить ей не удалось, сейчас ей 27, и она играет в «Изумруде» – любительском клубе металлургического комбината в Таганроге. Очень некстати начальник завода и покровитель команды Палыч ложится в реанимацию, и новое начальство решает отсечь непрофильные траты, содержание женской футбольной команды, например. Состав разваливается, и Даня решает набрать команду давних подруг, с которыми она ещё в детстве играла вместе.

Вслед за «Я худею», «Вампирами средней полосы», «Чиками» и прочими многочисленными картинами, расширяющими географию современного русского кино, «Нефутбол» напоминает зрителю о родном городе Чехова. Пожалуй, именно с сериалом Эдуарда Оганесяна у картины Максима Свешникова, более известного сценариями первых «богатырских» фильмов студии «Мельница», есть что-то общее. Если в «Чиках» героини-представительницы маргинализированной, но идущей на поводу патриархата профессии пытались перевоссоздать себя и свою жизнь, то героини «Нефутбола» занимаются тем же самым, выбрав для себя самое неодобряемое, пожалуй, с узколобой точки зрения, «небабское» хобби – футбол.

Нефутбол

Важно также, что героини не тянут на высокопрофессиональных футболисток (за исключением одной) и вполне чётко это осознают. Для главной героини малодосягаема сама мечта стать профессионалкой, остальные взрослые героини и то ниже уровнем. Но для них футбол не цель, а лишь средство найти собственную подавленную индивидуальность. Обращаем внимание, что одновременно с крайне неровными успехами «Изумруда» в пяти показанных турах чемпионата у всех героинь начинает налаживаться личная жизнь. С самого начала понятно, что для большинства из них игра на зелёном поле лишь способ побыть в компании своих и возможность перезагрузиться. И ничего плохого в этом нет, но для цельного феминистского высказывания авторам не хватает смелости. Недаром, что важный финальный монолог о том, зачем им всем вообще это надо, создатели картины вкладывают в уста мужчины-тренера.

«Нефутбол» не тянет на событие в российском кино, но его очень приятно смотреть как ненавязчивое спортивное драмеди. Стоит картина внимания в первую очередь из-за актёрского состава. Любовь Аксёнова всё более подтверждает звёздный статус, Юлия Топольницкая уже одно из крайне узнаваемых лиц в российских медиа, Полина Ауг и Валентина Ляпина, наверняка, скоро ими станут.

Нефутбол

Стоит отдельно поговорить о саундтреке. Его основная часть больше похожа на сет-лист модного летнего фестиваля: Хаски, Monatik, Maruv, Gayana, Муся Тотибадзе. Забить саундтрек хитами «Спотифая» – простой, даже примитивный приём, но рабочий, новая отечественная музыка хорошо подходит новому отечественному кино. Лучше же всего играют неожиданные ретро-хиты: «Звёздное лето» в отделении полиции, Цой и Линда как сопровождение для спорта, «Тополиный пух» и вовсе в двух важных сценах. Да, музыка немного перетягивает на себя внимание, но вряд ли делает хуже и точно даёт некоторым сценам отложиться в памяти.

Не становясь эталонной спортивной драмой и не оформляясь в высказывание по повестке, «Нефутбол» всё же может найти своего зрителя. Кажется, фильм может подойти для свидания. Тут тебе и чувства, и перипетии, и футбол, конечно. Несмотря на приставку «не», в картине много играют в футбол.