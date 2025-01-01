Меню
Майкл С. Холл
Награды
Награды и номинации Майкла С. Холла
Michael C. Hall
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Майкла С. Холла
Золотой глобус 2010
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2011
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
