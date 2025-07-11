Декстер Морган пробуждается от комы и отправляется в Нью-Йорк, полный решимости найти Харрисона и все исправить. Но когда к нему с вопросами прибывает Анхель Батиста из полиции Майами, Декстер понимает, что от прошлого не убежать.
11 июля вышли первые эпизоды сериала «Декстер: Воскрешение», призванные реабилитировать историю персонажа после двух неудачных финалов. Сначала героя ждала несуразная концовка в оригинальном шоу, а затем — в односезоннике с подзаголовком «Новая кровь». Разбираемся, смогли ли авторы с достоинством вернуть бывшего криминалиста из Майами и его «темного попутчика» в сериальный мир.
<iframe title="Kinoafisha player" width="100%"…