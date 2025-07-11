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Постер сериала Декстер: Воскрешение
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Киноафиша Сериалы Декстер: Воскрешение

Декстер: Воскрешение (2025 - …)

Dexter: Resurrection 18+
Год выпуска 2025
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Showtime
Продолжительность сериала 8 часов 20 минут

О чем сериал

Декстер Морган пробуждается от комы и отправляется в Нью-Йорк, полный решимости найти Харрисона и все исправить. Но когда к нему с вопросами прибывает Анхель Батиста из полиции Майами, Декстер понимает, что от прошлого не убежать.

Декстер: Воскрешение - трейлер первого сезона
Декстер: Воскрешение  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Майкл С. Холл
Майкл С. Холл
Ума Турман
Ума Турман
Нил Патрик Харрис
Нил Патрик Харрис
Джон Литгоу
Джон Литгоу
Питер Динклэйдж
Питер Динклэйдж
Джеймс Римар
Джеймс Римар
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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9.1 IMDb
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Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Декстер: Воскрешение»

Call Me Red
Сезон 1 Серия 4
25 июля 2025
TBA
Сезон 1 Серия 5
1 августа 2025
TBA
Сезон 1 Серия 6
8 августа 2025
TBA
Сезон 1 Серия 7
15 августа 2025
TBA
Сезон 1 Серия 8
22 августа 2025
TBA
Сезон 1 Серия 9
29 августа 2025
TBA
Сезон 1 Серия 10
5 сентября 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Декстер: Воскрешение - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале

Наша рецензия

11 июля вышли первые эпизоды сериала «Декстер: Воскрешение», призванные реабилитировать историю персонажа после двух неудачных финалов. Сначала героя ждала несуразная концовка в оригинальном шоу, а затем — в односезоннике с подзаголовком «Новая кровь». Разбираемся, смогли ли авторы с достоинством вернуть бывшего криминалиста из Майами и его «темного попутчика» в сериальный мир. <iframe title="Kinoafisha player" width="100%"…
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