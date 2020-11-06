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Постер фильма Рождественское свидание моего отца
5.5
Киноафиша Фильмы Рождественское свидание моего отца
5.5

Рождественское свидание моего отца

, 2020
My Dad's Christmas Date
Великобритания / комедия / 18+
Постер фильма Рождественское свидание моего отца
5.5

О фильме

Спустя 2 года после смерти матери Джулс регистрирует на сайте знакомств своего отца, надеясь найти для него новую любовь, а для себя – кого-то, с кем она сможет поговорить.

В ролях

Джереми Пивен
Джереми Пивен
David
Джоэли Ричардсон
Джоэли Ричардсон
Sara
Меган Браун
Claire
Оливия-Мэй Барретт
Jules
Хадар Кэтс
Emma
Felix Butterwick
Ben
Sophie Corcoran
Natasha
Janine Craig
Caroline
Sofie Golding-Spittle
Kate
Indii Rose Isla
Alice
Режиссер Майкл Дэвис
Сценарист Toby Torlesse, Brian Marchetti, Jack Marchetti
Композитор Jack Rose, Dom Sky
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 6 ноября 2020
Премьера в мире 6 ноября 2020
Дата выхода
3 декабря 2020 Испания 12
Бюджет 20 000 000 GBP
Производство Close Leasing, Red Arrows Studios, MSR Media
Другие названия
My Dad's Christmas Date, La cita navideña de papá, Božićni spoj moga tate, Ein Weihnachts-Date für Dad, Ein Weihnachtsdate für Papa, Gwiazdkowa randka mojego taty, Karácsonyi randi apunak, L'appuntamento natalizio di papà, Let There Be Love, Minu isa jõulukohting, Noël est au rendez-vous, Uma Namorada Para Meu Pai, Uma Namorada Para o Meu Pai, Una novia para mi papá, Божићна романса мог тате, Коледната среща на татко, Рождественское свидание моего отца, Iubită pentru tata

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 10 марта 2022

Отзывы о фильме

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