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Постер сериала Разбойница Нелл
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Киноафиша Сериалы Разбойница Нелл

Разбойница Нелл (2024 - …)

Renegade Nell 18+
Год выпуска 2024
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Disney+
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

Действие происходит в английской провинции в середине девятнадцатого столетия. В центре событий оказывается женщина по имени Нелл, которая становится главной подозреваемой в убийстве. При этом обвинения совершенно беспочвенны, главная героиня не имеет отношения к тому жестокому преступлению, которое ей вменяют. Нелл вынуждена скрываться от правосудия в лесах. Она грабит повозки богатых людей, которые попадаются на ее пути. Однажды на пути Нелл встречается лесной дух, который предсказывает ей великое будущее.

Разбойница Нелл - трейлер первого сезона
Разбойница Нелл  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Джоэли Ричардсон
Джоэли Ричардсон
Пип Торренс
Пип Торренс
Фрэнк Диллэйн
Фрэнк Диллэйн
Крэйг Паркинсон
Крэйг Паркинсон
Адриан Лестер
Адриан Лестер
Ник Мохаммед
Ник Мохаммед
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Сезоны
Разбойница Нелл - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 8 эпизодов
 
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