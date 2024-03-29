Действие происходит в английской провинции в середине девятнадцатого столетия. В центре событий оказывается женщина по имени Нелл, которая становится главной подозреваемой в убийстве. При этом обвинения совершенно беспочвенны, главная героиня не имеет отношения к тому жестокому преступлению, которое ей вменяют. Нелл вынуждена скрываться от правосудия в лесах. Она грабит повозки богатых людей, которые попадаются на ее пути. Однажды на пути Нелл встречается лесной дух, который предсказывает ей великое будущее.