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Райс в белом Райс в белом
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White on Rice

Райс в белом, 2009

2009
6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в мире 31 мая 2009
Режиссер
Дэйв Бойл
В ролях
Хироси Ватанабе
Мио Такада
Линн Чен
Джеймс Кайсон Ли
Джастин Квонг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Райс в белом 1 постер
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