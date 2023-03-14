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Киноафиша Новости Сэм Рэйми хочет выпустить еще одну часть «Зловещих мертвецов» с Брюсом Кэмпбеллом

Сэм Рэйми хочет выпустить еще одну часть «Зловещих мертвецов» с Брюсом Кэмпбеллом

14 марта 2023 16:59
Сэм Рэйми хочет выпустить еще одну часть «Зловещих мертвецов» с Брюсом Кэмпбеллом

Режиссер считает, что разные проекты в рамках франшизы не мешают друг другу.

В данный момент режиссер и продюсер Сэм Рэйми готовится к релизу хоррора «Восстание зловещих мертвецов», который он спродюсировал вместе с Брюсом Кэмпбеллом. Действие ленты Warner Bros. будет разворачиваться во вселенной Эша Уильямса, но сам персонаж в картине не появится.

В недавнем разговоре с журналом Empire Рэйми порассуждал о прошлом и будущем франшизы, обсуждая мрачный фильм десятилетней давности, последовавший за ним сериал и потенциальную четвертую ленту об Эше.

По словам Рэйми, когда-нибудь он надеется самостоятельно снять еще одну картину с Кэмпбеллом:

«Миа [Джейн Леви], центральная героиня «Черной книги», была великолепна. Мне она очень понравилась. В тот период мы обсуждали «Зловещих мертвецов 4» из другой части этой вселенной и даже боялись неудобного пересечения. Позже проект превратился в сериал «Эш против Зловещих мертвецов», но мне всегда казалось, что места хватит для всех. Я все еще убежден, что разные «Зловещие мертвецы» не противоречат друг другу. Мне нравится работать с Брюсом Кэмпбеллом и Робом Тапертом как с продюсерами, потом что они отличные партнеры, но не меньше я ценю их поддержку, когда сам режиссирую. Надеюсь, так или иначе мы дойдем и до этого».

Мировая премьера «Восстания зловещих мертвецов» состоится завтра в рамках кинофестиваля SXSW, а в прокат фильм выйдет 21 апреля.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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