«Мистер Олимпия»: Рецензия Киноафиши

Культ тела – знакомое всем явление. Никого не удивишь культуристами или фитоняшками в инстаграме, культ бугров в нужных местах одинаково актуален и для мужской, и для женской части населения. Разговоры про ЗОЖ и правильное питание ведутся везде. Но так было не всегда. «Мистер Олимпия» рассказывает историю братьев Уайдеров, Джо (Тайлер Хэклин) и Бена (Анайрин Барнард) – популяризаторов бодибилдинга, фитнеса и контролируемого питания, основателей Международной Федерации Бодибилдеров, издателей самого популярного тематического журнала в этой сфере. В послевоенной Америке им пришлось через многое пройти, чтобы прийти к успеху.

Тема фитнеса и его зарождения недостаточно отрефлексирована художественным кино, поэтому «Мистер Олимпия» подкупает хотя бы новизной темы. Такие простые и знакомые даже не профи вещи как качалка, спортивное питание, режим еды и прочее воспринимаются нами как что-то данное, хотя эти реалии вошли в активный обиход менее ста лет назад. Определённый интерес вызывает подробное и методичное описание генезиса этих явлений. Как, что появилось, почему и при каких обстоятельствах. Учитывая, что всё это уже давно не достояние спортсменов-культуристов, фильм может заинтересовать достаточно широкую аудиторию.

Однако методичность и подробность является и слабой стороной фильма. В своём художественном исполнении фильм крайне прост, это прямолинейный байопик про путь к собственной мечте. Неудивительно, что в качестве главной точки зрения выбран именно старший из братьев – энтузиаст с горящими глазами, безумец, для которого цель оправдывает средства. Сейчас разного рода контрол-фрики по отношению к собственному телу не вызывают отторжения, а некоторых даже восхищают. В фильме же достаточно ясно показано, насколько странным он смотрелся в тех реалиях, и насколько непонятны были его прогрессивные идеи. По сути, уже на этапе зарождения видны все плюсы и минусы данного движения, оно мотивировано благими целями поддержания здоровья и красоты, но вызывает подспудное недовольство собой и неидеальным окружающим миром, что выливается в крайности.

«Мистер Олимпия»

Но концентрация на одном брате лишает нас взгляда на ситуацию со стороны. При всех недостатках Джо его целеустремлённость и харизма цепляет и заставляет прощать все причуды и, возможно, его не совсем справедливое отношение к окружающим. «Bigger» – оригинальное название как нельзя лучше иллюстрирует жизненное кредо главного героя. Однажды решив стать больше, чтобы вызывать уважение хулиганов и не получать от них побои, он уже никогда не сможет остановиться и педантично будет идти к недосягаемому идеалу.

Беда многих байопиков – они превращаются в фильм с выдающейся актёрской работой, но стерильным сценарием, многие, даже вполне выдающиеся ленты не обошла эта беда. «Bigger» – не исключение. Тайлер Хэклин выдаёт перфоманс пускай не оскаровского масштаба, но его роль очень яркая и колоритная, на вторых ролях есть несколько достойных выходов, особенно – заносчивый конкурент Уайдеров Билл Хоук в исполнении Кевина Дюрана. Но никакие актёрские работы не спасают этот прямолинейный и скучноватый байопик.

В конце фильма Уайдеры вытаскивают из Австрии Арнольда Шварценеггера. Калум Фон Могер неидеально (сказывается, что при кастинге антропометрические данные были приоритетнее актёрских), но обаятельно играет знакомого нам всем киногероя, и история как бы преображается. Становится эмоциональнее, смешнее, насыщеннее. Судя по рассказам Шварценеггера о своей бодибилдерской карьере, там есть о чём снять вполне озорную историю, но это было бы совсем другое кино.

Пётр Волошин