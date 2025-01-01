Меню
Джулианна Хаф
Награды
Награды и номинации Джулианна Хаф
Julianne Hough
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Choreography
Победитель
Outstanding Choreography
Победитель
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Choreography
Номинант
Outstanding Choreography
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Choreography
Номинант
Золотая малина 2017
Худшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017
Best Musical Moment
Победитель
