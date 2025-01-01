Меню
Винг Реймз
Награды
Награды и номинации Винг Реймз
Ving Rhames
О персоне
Фильмография
Золотой глобус 1998
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
