Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Кеннет Брана
Награды
Награды и номинации Кеннета Браны
Kenneth Branagh
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Кеннета Браны
Оскар 2022
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 2012
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1997
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Оскар 1993
Лучший игровой короткометражный фильм
Номинант
Оскар 1990
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 1993
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2022
Лучший сценарий
Победитель
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2012
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2006
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучший британский фильм
Победитель
Лучший британский фильм
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA 2010
Best Actor
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучший драматический телесериал
Победитель
Лучший драматический телесериал
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Michael Balcon Award
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
Best Direction
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2012
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Best Actor
Номинант
Best Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1988
Best Actor
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2007
Queer Lion - Special Mention
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Квир-лев
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1995
Best Director
Победитель
Golden Lion
Номинант
Золотая малина 2000
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2021
Лучший фильм
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Берлинале 1992
Золотой берлинский медведь
Номинант
«Почти ни разу не улыбнулся, зато чуть не уснул!»: фильм «Везунчики» с Ривзом разочаровал зрителей — разбираемся, что пошло не так
Энергия «Невского», драматургия — более личная: на Premier и РЕН ТВ выйдет сериал, где герой попадает в криминальный мир, чтобы спасти брата
Ноябрь принесет 5 сезон «Очень странных дел» — но поставит ли он точку в истории Хоукинса? Вот что говорят создатели о финале и спин-оффах
Когда «Человек-бензопила: История Резе» выйдет в онлайн-прокат? После российской премьеры ждать долго не придется
«Свинья везде грязь найдет»: 12 серию «Ну, погоди!» американцы назвали непростительной, и россиянам пришлось извиняться
Устюгов начал путь вовсе не с «Ментовских войн»: первый громкий сериал с его участием до сих пор держит 7,1 — в нулевых был на «хайпе»
В США выбрали лучшие фильмы СССР о войне: №1 не «Иди и смотри», а «В бой идут одни старики» и «А зори здесь тихие» вообще мимо кассы
Третий «Человек-паук» с Магуайром не был финальной точкой: Сэм Рэйми придумал такое, что все фильмы с Холландом блекнут
«Сводишь с ума» – лучший ромком года, но точно не уникальный: нашли 5 недооцененных фильмов о параллельных мирах (в №4 – волшебное зеркало)
«Тупость простить нельзя»: 100% на RT не спасли «Последнего выжившего самурая» от разгрома – зрители негодуют из-за двух ляпов
2,6 млн рублей на предпродажах: эта российская экранизация скоро обгонит «Любовь Советского Союза» – и речь не про «Алису в Стране чудес»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667