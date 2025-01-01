Меню
Федерико Феллини
Награды
Награды и номинации Федерико Феллини
Federico Fellini
Оскар 1993
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Оскар 1977
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Оскар 1976
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 1971
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1964
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 1962
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 1958
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 1957
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 1950
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 1947
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 1987
Премия к 40-летию
Победитель
Каннский кинофестиваль 1960
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Каннский кинофестиваль 1957
Премия OCIC – особое упоминание
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1987
Academy Fellowship
Победитель
Best Foreign Language Film
Номинант
Best Foreign Language Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978
Премия BAFTA за лучший дизайн производства: с 1969 года
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1961
Best Film from any Source
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1985
Career Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1970
Best Italian Film
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1969
Best Italian Film
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1954
Silver Lion
Победитель
OCIC Award - Honorable Mention
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1953
Silver Lion
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1965
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1955
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1952
Golden Lion
Номинант
ММКФ 1987
Золотой приз
Победитель
ММКФ 1963
Гран При
Победитель
