Персоны
Кейт Мара
Награды
Награды и номинации Кейт Мары
Kate Mara
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Кейт Мары
Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Золотая малина 2016
Худшая экранная пара
Номинант
