«Дружба»: Рецензия Киноафиши

«Дружба» — фильм Эндрю ДеЯнга, который ранее работал над сериалами «Чудотворцы» и «Меломанка». Картина дебютировала на кинофестивале в Торонто в прошлом году. После премьеры стало очевидно, что фильм станет инди-хитом, войдя в число самых необычных наименований в коллекции студии A24. В последнее время эта компания также заходит на территорию массового кино, предлагая, к примеру, семейное фэнтези «Очи» в духе «Как приручить дракона». Однако А24 преуспела прежде всего в странноватом авторском кино, сформировав собственный узнаваемый почерк.

Крэйг (Тим Робинсон) работает маркетологом в скучном офисе, пытаясь придумать, как удержать внимание пользователей на том или ином продукте. Коллеги откровенно смеются над ним в курилке, жена по имени Тами (Кейт Мара) не скрывает своих вечерних рандеву с бывшим парнем, а сын Стивен (Джек Дилан Грейзер), кажется, стыдится собственного отца. В общем-то, Крэйг очень одинок и отрицает возможность любых социальных связей. Налаживанию отношений препятствуют нехватка эмпатии и дурацкие шутки, которые заставляют испытывать испанский стыд. Случайным образом из-за перепутанных посылок герой знакомится с соседом Остином (Пол Радд). Тот работает ведущим прогноза погоды на местном телеканале, а еще имеет массу увлечений вроде собственной рок-группы. Внезапно Остин становится для Крэйга проводником в мир приключений— например, вместе они отправляются за грибами или в путешествие по канализации, что проходит под зданием мэрии. Но из-за неуместного поведения Крэйга на дружеских посиделках у Остина зарождающаяся дружба дает трещину. Тут-то и начинается странное.

Чем цепляет «Дружба», так это своей непредсказуемостью. Трудно предугадать, куда приведет Крэйга кризис среднего возраста, желание быть хоть чуточку значимым и стремление завоевать внимание такого крутого чувака, как Остин. Впрочем, крутость Остина быстро разбивается о его же комплексы и жестокую реальность — возможно, только это и можно предсказать с самого начала.

Фильм развивается витиеватым образом: сначала это трогательная история внезапной дружбы в духе «1+1», потом буквально на пару сцен становится комедией наподобие «Мальчишника в Вегасе», а далее и вовсе начинаются «Все страхи Бо» Ари Астера. «Дружба» — это смесь комедии абсурда и ощущения тревоги от неожиданности грядущих событий. То ли это будет глупый трип за бутербродом в Subway, то ли триллер с не менее глупым исчезновением жены в канализации.

В какие-то моменты творение ДеЯнга отчаянно напоминает «Шоу Трумана». Кажется, будто мир вокруг Крэйга — это реалити-шоу с нанятыми актерами, которые все как один объединились против него. Герой Робинсона — истинный аутсайдер на этом празднике жизни. То за него дико стыдно, то его ужасно жалко, но уровень эмпатии к нему очень высок на протяжении всего фильма. Несмотря на куда более звездного и обаятельного Пола Радда, чей герой оказывается неприятным неудачником, прячущимся за более крепким фасадом, блистает в первую очередь именно Робинсон, который чувствует себя на своем месте. Как комик он известен по шоу «Я думаю, вам стоит уйти с Тимом Робинсоном», где фигурируют такие же недотепы и чужаки. Поэтому его Крэйг в идиотском бежевом пуховике такой органичный и вызывает все же больше сочувствия, чем ненависти. Хотя он тот еще нарцисс среди всех подопечных его жены-флористки.

«Дружба» соткана из парадоксов. Фильм обманчиво ведет проторенной дорожкой, поскольку сначала в центре внимания оказываются хрупкие отношения между мужчинами среднего возраста с преобладанием трогательного мелодраматичного тона. Герои не всегда понимают, о чем говорить, где начинается тесная дружба, а где близость неуместна, а также как замять неловкую ситуацию. Но не кажется, что ДеЯнг упражняется в заезженных темах, ведь в дальнейшем он предлагает зрителю более увлекательный аттракцион, резко сворачивая в мир абсурда и неожиданностей. Нужно заранее настроиться на то, что «Дружба» — кино вовсе не про дружбу, а про одиночество, зависть и отчаяние, толкающие на крайне странные поступки. От этого сквозь слезы, но искренне смешно.