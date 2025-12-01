Меню
«Астронавт»: Рецензия Киноафиши

1 декабря 2025 21:59
Сай-фай хоррор, который вы уже где-то видели.

Первая космическая миссия астронавта Сэм (Кейт Мара) завершается катастрофой: ее капсула падает в океан, а сама героиня получает тяжелые травмы. Для реабилитации Сэм отправляют в загородную резиденцию ее приемного отца, генерала Уильяма Харриса (Лоренс Фишберн). Однако вместо выздоровления состояние девушки лишь ухудшается: на теле расползается странный синяк, мучают боли и галлюцинации, а по ночам кто-то пытается проникнуть в дом. Постепенно Сэм приходит к выводу, что военные что-то скрывают, — возможно, из космоса она вернулась не одна.

«Астронавт» — полнометражный режиссерский дебют актрисы Джессики Варлей, спродюсированный Брэдли Фуллером, известным по работам над «Техасской резней бензопилой» и «Судной ночью». Неудивительно, что фильм делает ставку в первую очередь на хоррор, а не на научную фантастику. Но удалось ли ему сбалансировать жанры?

Несмотря на название, космоса здесь почти нет (о нем напомнит лишь небольшая сцена ближе к финалу). Действие происходит на Земле, в изолированном от чужих глаз особняке, который при обнаружении опасности превращается в высокотехнологичный бункер. Напряжение строится на противостоянии Сэм невидимой угрозе. Режиссер умело создает атмосферу, при этом не выходя за рамки привычных для ужасов пугалок: мигающий свет, таинственные шаги и скрипы, ощущение чужого взгляда со стороны. Кейт Мара убедительно передает страх и уязвимость героини, однако ее мотивы порой вызывают вопросы. Сэм отчаянно хочет вернуться в космос и умышленно преуменьшает перед членами медицинской комиссии свои симптомы, чтобы ее следующую миссию не отменили. Но почему она продолжает молчать о происходящем, даже когда ситуация становится критической, так и остается загадкой. Параллельно с хоррором развивается семейная драма: сложные отношения с приемным отцом, попытки наладить связь с мужем и ребенком, отделившимися из-за ее одержимости работой.

В третьем акте «Астронавт» делает резкий поворот от камерного психологического хоррора к боди-хоррору и научной фантастике. Сэм узнает информацию, которая кардинально меняет историю (обойдемся без спойлеров), но, кажется, здесь кроется основная проблема фильма. Сам по себе твист довольно любопытный, но ему катастрофически не хватает времени, из-за чего вся история выглядит скомканной и вызывает много вопросов. Когда, где и почему произошли события, о которых вспоминает Сэм? Чего именно хотели добиться военные? Едва начинается самое интересное, как фильм резко обрывается.

«Астронавт» неизбежно вызывает ассоциации с классикой жанра. Заметно здесь и влияние «Чужого», хотя все действие перенесено на Землю. Сюжетно у фильма много общего с «Женой астронавта», где вернувшийся из космоса главный герой тоже принес с собой что-то внеземное. Многим зрителям «Астронавт» напомнил отечественный сай-фай «Спутник» (который, к слову, западная публика приняла гораздо теплее, чем на родине — фильм вошел в списки лучших хорроров года, а Голливуд купил права на его ремейк). Наконец, много пересечений можно найти и с камерным фильмов ужасов «Никто тебя не спасет», в котором в уединенный дом главной героини вторгаются инопланетные гости. Но, заимствуя ото всех понемногу, «Астронавт» так и не обретает собственную интонацию, из-за чего многие эпизоды и сюжетные ходы кажутся давно знакомыми.

В результате «Астронавт» выглядит смешанной солянкой с неплохим потенциалом, который, к сожалению, в рамках полутора часов не удается раскрыть. Вторичность и торопливый финал переводят его в разряд фильмов на один вечер. Тем не менее, это неплохой дебют, который в будущем, возможно, приведет к более цельным и самобытным работам режиссера.

Арина Виногородская
