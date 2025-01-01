Меню
Сандра О
Награды
Награды и номинации Сандры О
Sandra Oh
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Сандры О
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 2006
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Television Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Variety Special (Live)
Номинант
Outstanding Variety Special (Live)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучшая женская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021
Лучший поцелуй
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2024
TIFF Tribute Awards Honorary Chair
Победитель
TIFF Tribute Awards Honorary Chair
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
