Марлон Брандо
Награды
Награды и номинации Марлона Брандо
Marlon Brando
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Награды и номинации Марлона Брандо
Оскар 1973
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 1955
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 1990
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1974
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1958
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1954
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1953
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1952
Лучшая мужская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1952
Лучший актер
Победитель
Золотой глобус 1974
World Film Favorite - Male
Победитель
Золотой глобус 1973
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
World Film Favorite - Male
Победитель
Золотой глобус 1956
World Film Favorite - Male
Победитель
Золотой глобус 1955
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
World Film Favorite - Male
Номинант
Золотой глобус 1990
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 1964
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1958
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1957
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1979
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1955
Best Foreign Actor
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1954
Best Foreign Actor
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1953
Best Foreign Actor
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1974
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1973
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1959
Best Foreign Actor
Номинант
Золотая малина 1997
Худшая мужская роль второго плана
Победитель
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 1993
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 1981
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
