Страсть Анны Маньяни, 2019

Роскошная леди и простая девчонка, комическая и трагическая, страстная на сцене и хрупкая в жизни, Анна Маньяни стала символом неореализма и произвела революцию в том, как женщины изображаются в кино. Она покорила Голливуд и стала первой итальянской актрисой, получившей «Оскар». Этот документальный фильм, основанный на неопубликованных ранее материалах из личного архива Анны и разговоров с величайшими звездами того времени, от Марчелло Мастроянни до Ингрид Бергман и Марлона Брандо, — погружение в мир золотого века итальянского кинематографа и жизнь одной из ярчайших актрис в истории.