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Страсть Анны Маньяни
Киноафиша Фильмы Страсть Анны Маньяни
La passione di Anna Magnani

Страсть Анны Маньяни, 2019

2019 / Франция / Италия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Роскошная леди и простая девчонка, комическая и трагическая, страстная на сцене и хрупкая в жизни, Анна Маньяни стала символом неореализма и произвела революцию в том, как женщины изображаются в кино. Она покорила Голливуд и стала первой итальянской актрисой, получившей «Оскар». Этот документальный фильм, основанный на неопубликованных ранее материалах из личного архива Анны и разговоров с величайшими звездами того времени, от Марчелло Мастроянни до Ингрид Бергман и Марлона Брандо, — погружение в мир золотого века итальянского кинематографа и жизнь одной из ярчайших актрис в истории.

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 20 мая 2019
Возраст 16+
Режиссер
Энрико Черасуоло
В ролях
Анна Маньяни
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Страсть Анны Маньяни 1 постер
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