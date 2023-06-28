Дьявольские аниматронные куклы выходят на охоту в трейлере хоррора «Пять ночей у Фредди»

Кинокомпания Universal Pictures представила трейлер фильма ужасов «Пять ночей у Фредди», основанного на популярной серии видеоигр Five Nights at Freddy’s.

По сюжету, главный герой Майк (Джош Хатчерсон), изо всех сил пытающийся прокормить себя и свою младшую сестру, получает должность ночного охранника в жуткой заброшенной пиццерии «У Фредди». Некогда это место было известно на всю округу благодаря шоу аниматронных кукол, приводившего детей в восторг, но после таинственного исчезновения пяти юных посетителей оно растеряло всю былую популярность. Майк надеется, что новая должность позволит ему и сестре спокойно переживать холодные ночи с крышей над головой. Но вскоре он замечает, что в пиццерии происходят необъяснимые и пугающие явления.

На связь с охранником выходит полицейская Ванесса (Элизабет Лэил), которая рассказывает ему, что души погибших в этих стенах детей не упокоились с миром, а вселились в аниматроников, приносивших им радость. С тех пор их единственной целью стало превращение своих ровесников в такие же исчадия ада, как они сами, и теперь демонические куклы нацелились на сестру Майка.

В картине также снялись Мэттью Лиллард, Кэт Коннер Стерлинг, Мэри Стюарт Мастерсон и другие. Режиссером ленты выступила Эмма Тамми («Обитель страха»). Проект был анонсирован еще в 2015 году, но был отложен из-за серьезных производственных трудностей. Изначально его разработкой должна была заниматься Warner Bros., однако в процессе компания утратила права на экранизацию. В итоге за фильм взялась студия Blumhouse, а постановщиком был назначен Крис Коламбус. Позже он покинул должность, уступив ее Тамми. Съемки картины стартовали в начале этого года.

«Пять ночей у Фредди» выйдет в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Peacock 27 октября.