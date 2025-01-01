«Клуни так хорош, что забываешь дышать»: сериал «Джей Келли» от Netflix взял 86% у зрителей — и это только начало

Аниматроников из культовых игр будет на экране еще больше? Объясняем обе сцены после титров хоррора «Пять ночей с Фредди 2»

Сиквел «Красного шелка» будет настоящим блокбастером: раскрыт сюжет продолжения хита с Милошем Биковичем

Кроме «Невского», Паламарчук сыграл еще в 6 детективах: у №1 рейтинг 8.0 – зрители удивлены «настолько качественному продукту»

«Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне

Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото)

«Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным)

«Мстители: Судный день» готовят эмоциональную взбучку: Тор под прицелом, но главный претендент на «гибель» — герой, который тащит вселенную с 2011-го

«Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже

«Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось