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Киноафиша Сериалы Эмма

Эмма (2009 - 2009)

Emma 18+
Год выпуска 2009
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

Эмма Вудхауз – красивая, умная, экстравагантная девушка. Будучи дочерью состоятельного помещика, она обеспечена и прекрасно образована. Эмма молода, счастлива и беззаботна, тем более что всегда может рассчитывать на помощь своего друга детства, великодушного и участливого мистера Найтли, который не стыдится ее критиковать и к чьему мнению она действительно прислушивается. Однако, у Эммы есть одна пагубная привычка - пытаясь разнообразить свой досуг, девушка помогает своим менее одаренным судьбой подругам наладить личную жизнь, неустанно дает им советы, подстраивает «случайные» встречи. Но вскоре оказывается, что сваха из нее никудышная и теперь уже судьба заставляет ее саму задуматься о личном счастье.

В ролях
В ролях
Майкл Гэмбон
Майкл Гэмбон
Руперт Эванс
Руперт Эванс
Джонни Ли Миллер
Джонни Ли Миллер
Ромола Гарай
Ромола Гарай
Джоди Мэй
Джоди Мэй
Валери Лилли
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Сезоны
Эмма - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2009, 4 эпизода
 
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