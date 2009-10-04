Эмма Вудхауз – красивая, умная, экстравагантная девушка. Будучи дочерью состоятельного помещика, она обеспечена и прекрасно образована. Эмма молода, счастлива и беззаботна, тем более что всегда может рассчитывать на помощь своего друга детства, великодушного и участливого мистера Найтли, который не стыдится ее критиковать и к чьему мнению она действительно прислушивается. Однако, у Эммы есть одна пагубная привычка - пытаясь разнообразить свой досуг, девушка помогает своим менее одаренным судьбой подругам наладить личную жизнь, неустанно дает им советы, подстраивает «случайные» встречи. Но вскоре оказывается, что сваха из нее никудышная и теперь уже судьба заставляет ее саму задуматься о личном счастье.