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Виржини Ледуайен

Virginie Ledoyen
Виржини Ледуайен
Виржини Ледуайен Virginie Ledoyen
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Дата рождения
15 ноября 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Виржини Ледуайен

Родилась 15 ноября 1976 года. Обервилье, Франция. 

Фильмография Виржини Ледуайен
Нотр-Дам
Нотр-Дам
комедия 2019, Франция / Бельгия
6.0
Приключения Реми
Приключения Реми
драма 2019, Франция
7.0
Горячие мамочки
Горячие мамочки
комедия 2018, Бельгия / Франция
4.0
Бешеные
Бешеные
драма, боевик, триллер 2016, Франция / Канада
5.0
Прощай, моя королева
Прощай, моя королева
драма, исторический 2012, Франция / Испания
5.0
Все то, что сверкает
Все то, что сверкает
комедия 2010, Франция
6.0
Зануда
Зануда
комедия 2008, Франция
4.0
Друзья и любовники
Друзья и любовники
мелодрама, комедия 2008, Франция
5.0
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