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Виржини Ледуайен
Виржини Ледуайен
Virginie Ledoyen
О персоне
Фильмография
Виржини Ледуайен
Virginie Ledoyen
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Дата рождения
15 ноября 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Виржини Ледуайен
Родилась 15 ноября 1976 года. Обервилье, Франция.
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Фильмография Виржини Ледуайен
Нотр-Дам
комедия
2019, Франция / Бельгия
6.0
Приключения Реми
драма
2019, Франция
7.0
Горячие мамочки
комедия
2018, Бельгия / Франция
4.0
Бешеные
драма, боевик, триллер
2016, Франция / Канада
5.0
Прощай, моя королева
драма, исторический
2012, Франция / Испания
5.0
Все то, что сверкает
комедия
2010, Франция
6.0
Зануда
комедия
2008, Франция
4.0
Друзья и любовники
мелодрама, комедия
2008, Франция
5.0
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