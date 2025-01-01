Меню
Виола Дэвис
Награды
Виола Дэвис
Viola Davis
Награды и номинации Виолы Дэвис
Оскар 2017
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Оскар 2021
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 2012
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 2009
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Каннский кинофестиваль 2022
Премия Kering «Женщины в движении»
Победитель
Золотой глобус 2025
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 2017
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 2023
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2021
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2016
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2019
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
BAFTA 2017
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2012
Лучшая женская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
